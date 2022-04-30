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«Зенит» — «Локомотив»: видеообзор матча 27-го тура РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
30 апреля. «Зенит» — «Локомотив» — 3:1.
Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»

«Зенит» победил «Локомотив» в 27-м туре Тинькофф РПЛ и в четвертый раз подряд выиграл национальный чемпионат. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

У победителей голы забили Иван Сергеев, Малком и Андрей Мостовой. В составе железнодорожников отличился Джирано Керк.

«Зенит» набрал 61 очко в 27 матчах и стал недосягаем для идущего вторым московского «Динамо» (52) за три тура до окончания первенства.

ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
0
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
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