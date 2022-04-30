«Зенит» — «Локомотив»: видеообзор матча 27-го тура РПЛ

«Зенит» победил «Локомотив» в 27-м туре Тинькофф РПЛ и в четвертый раз подряд выиграл национальный чемпионат. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

У победителей голы забили Иван Сергеев, Малком и Андрей Мостовой. В составе железнодорожников отличился Джирано Керк.

«Зенит» набрал 61 очко в 27 матчах и стал недосягаем для идущего вторым московского «Динамо» (52) за три тура до окончания первенства.