Гильерме назвал причины поражения «Локомотива» в матче с «Зенитом»

Вратарь «Локомотива» Гильерме поделился эмоциями после поражения от «Зенита» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ (1:3).

— Ясно, что нам не хватило концентрации. Пропустили первый и второй гол из-за нехватки внимания. Мы говорили об этом перед матчем. Мы ждали игру уровня Лиги чемпионов. Все знают качества «Зенита».

— Дзюба сказал, что в РПЛ нет конкуренции. Ты согласен с этим?

— Сегодня я могу сказать, что это правда. Я согласен. Факты есть. Осталось 3 тура до конца сезона, но питерцы уже чемпионы.