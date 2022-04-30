Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:40

Мартин Якубко прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-футболист «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России.

— Если у «Зенита» будет такой бюджет, как есть сейчас, неограниченный, и они смогут покупать сильнейших футболистов в чемпионате, и если не будет какой-то конкуренции, думаю, они могут и десять раз подряд становиться чемпионами, — сказал Якубко «РБ Спорт»

— Семак — лучший тренер России? Или с такой командой любой стал бы чемпионом?

— Я бы не сказал, что любой стал бы чемпионом с «Зенитом». Есть достаточно примеров тренеров, которые идут в такие команды и у них не получается. Работать со звездными футболистами на самом деле не так просто. Поэтому четыре чемпионства подряд — это уже серьезный показатель того, что Семак в полном порядке и является хорошим тренером. Мне сложно судить, лучший ли он в России, я с ним не работал. Но по показателям — мало тренеров в России достигли таких же успехов, как он. По результатам сейчас он, наверное, лучший.

— Могут ли зенитовские легионеры уйти этим летом? Или никто им подобных зарплат не даст?

— Я думаю, что никто не уйдет оттуда. Такие деньги они вряд ли смогут заработать в других странах. Если бы они хотели уйти, у них была такая возможность, когда начался конфликт с Украиной. Но раз они остались в команде, то будут оставаться и дальше.

— Кто, когда и за счет чего сможет сместить «Зенит» с первого места?

— Финансовые ситуации в «Зените» и других клубах очень разные. Всем остальным командам поэтому очень тяжело с ними конкурировать в этом плане. Может, в одном сезоне какая-то команда выпрыгнет и попрет, но все будет так, как сейчас, «Зенит» будет на вершине и следующие сезоны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martin-yakubko-esli-u-zenita-budet-takoj-zhe-neogranichenny-j-byudzhet-oni-mogut-i-10-raz-podryad-stat-chempionami/
Мартин Якубко
ФК Зенит
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как научиться правильно отжиматься: разбираем с тренером
«Зенит» - чемпион по праву. Но без Лиги чемпионов такая команда будет не по карману России
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — чемпион после победы над «Локо» и другие матчи
Гильерме назвал причины поражения «Локомотива» в матче с «Зенитом»
«Зенит» — «Локомотив»: видеообзор матча 27-го тура РПЛ
«Зенит» выиграл четвертое золото подряд. Серия лучше была только у «Спартака»
Московские команды против «Зенита» на «Газпром Арене»: ноль очков за два сезона
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону поздравил «Зенит» с досрочным чемпионством
Семак сравнил чемпионские команды «Зенита» и «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Московские команды против «Зенита» на «Газпром Арене»: ноль очков за два сезона

«Зенит» — «Локомотив»: видеообзор матча 27-го тура РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости