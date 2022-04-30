Мартин Якубко прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России

Экс-футболист «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России.

— Если у «Зенита» будет такой бюджет, как есть сейчас, неограниченный, и они смогут покупать сильнейших футболистов в чемпионате, и если не будет какой-то конкуренции, думаю, они могут и десять раз подряд становиться чемпионами, — сказал Якубко «РБ Спорт»

— Семак — лучший тренер России? Или с такой командой любой стал бы чемпионом?

— Я бы не сказал, что любой стал бы чемпионом с «Зенитом». Есть достаточно примеров тренеров, которые идут в такие команды и у них не получается. Работать со звездными футболистами на самом деле не так просто. Поэтому четыре чемпионства подряд — это уже серьезный показатель того, что Семак в полном порядке и является хорошим тренером. Мне сложно судить, лучший ли он в России, я с ним не работал. Но по показателям — мало тренеров в России достигли таких же успехов, как он. По результатам сейчас он, наверное, лучший.

— Могут ли зенитовские легионеры уйти этим летом? Или никто им подобных зарплат не даст?

— Я думаю, что никто не уйдет оттуда. Такие деньги они вряд ли смогут заработать в других странах. Если бы они хотели уйти, у них была такая возможность, когда начался конфликт с Украиной. Но раз они остались в команде, то будут оставаться и дальше.

— Кто, когда и за счет чего сможет сместить «Зенит» с первого места?

— Финансовые ситуации в «Зените» и других клубах очень разные. Всем остальным командам поэтому очень тяжело с ними конкурировать в этом плане. Может, в одном сезоне какая-то команда выпрыгнет и попрет, но все будет так, как сейчас, «Зенит» будет на вершине и следующие сезоны.