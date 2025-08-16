«Спартак» — «Зенит»: «москвич» Чистяков правильно наказал красно-белых пенальти

На 12-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» судья Артем Чистяков быстро принял верное решение, назначив пенальти в ворота красно-белых. Рефери сам увидел, что Маркиньос в своей штрафной площади совершил фол по неосторожности и ударил ногой Луиса Энрике.

Интересно, что арбитр из Азова на некоторое время был вынужден стать москвичом. Сколько дней он не был дома, если у него несколько назначений, из-за которых ему пришлось задержаться в столице?

Вот на каких матчах он работал в чемпионате и Кубке России:

9 августа. Москва. «Крылья Советов» — «Балтика». ВАР

10 августа. Москва. «Сочи» — «Динамо». АВАР

13 августа. Москва. «Динамо» — «Краснодар». АВАР

16 августа. Москва. «Спартак» — «Зенит». Судья