Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

16 августа, 18:03

«Спартак» — «Зенит»: «москвич» Чистяков правильно наказал красно-белых пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор

На 12-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» судья Артем Чистяков быстро принял верное решение, назначив пенальти в ворота красно-белых. Рефери сам увидел, что Маркиньос в своей штрафной площади совершил фол по неосторожности и ударил ногой Луиса Энрике.

Интересно, что арбитр из Азова на некоторое время был вынужден стать москвичом. Сколько дней он не был дома, если у него несколько назначений, из-за которых ему пришлось задержаться в столице?

Вот на каких матчах он работал в чемпионате и Кубке России:

9 августа. Москва. «Крылья Советов» — «Балтика». ВАР

10 августа. Москва. «Сочи» — «Динамо». АВАР

13 августа. Москва. «Динамо» — «Краснодар». АВАР

16 августа. Москва. «Спартак» — «Зенит». Судья

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;.«Спартак» — «Зенит»: Маркиньос сравнял счет. Онлайн-трансляция матча РПЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Маркиньос (Жозе Маркос Коста Мартинс)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Артем Чистяков
Луис Энрике (футболист)
Читайте также
Мировые рынки обвалились из-за опасений по поводу пузыря в ИИ. Что пишут СМИ
Аделина Сотникова и Дмитрий Попко тайно поженились
Овечкин оформил хет-трик и вошел в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ
Reuters сообщило об угрозе от США прекратить предоставление оружия Украине
Пассажирка трамвая в Казани умерла после падения в салоне
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Игорь Сергеев

    это туда ===> йододефицитный бомжара.

    16.08.2025

  • Alexey Kamanin

    ну да, так и есть. А в чем хохма то? Все команды этим правилом пользуются теперь.

    16.08.2025

  • Alexey Kamanin

    Согласен, правила сейчас такие... "балетные". А насчет лайфхака наверняка уже многие футболисты в курсе и пользуются.

    16.08.2025

  • Tokhir

    Бобер, прекращай бухать!

    16.08.2025

  • Alexey Kamanin

    И удара в бедро не было?

    16.08.2025

  • mayorsgb

    Да нет. Он не слепой, а просто идиот. Если бы в штрафной Зенита такое было, то это пенальти. А так это просто слегка зацепил ногой по животу

    16.08.2025

  • Sinaron

    Сергеев, ты дурак или тупой? Может быть слепой?

    16.08.2025

  • Игорь Сергеев

    Не было.

    16.08.2025

  • Илья858

    Считаете, что пенальти не было?

    16.08.2025

  • Nik.Pogodin

    По печени хотел , он смотрит туда даже

    16.08.2025

  • Jean4

    Дешевый пенальти, я бы сказал детский. Игрок выносит мяч из штрафной и под его вынос подставляется нападающий. С Махачкалой на неделе был такой же пенальти. Лайфхак для форвардов, если защитник собирается выносить мяч, просто подставь свое тело под удар и будет пенальти. Особенно если зашитник тебя не видит, 100% сработает.

    16.08.2025

  • Хайпуем, сегодня мыстобойхайпуем

    Чистый пенальти

    16.08.2025

  • Valera Krasin

    Да всё правильно, с ноги зарядил , мяча и близко не было

    16.08.2025

  • Славомудр Приморский

    Бугагашеньки. Подбеги к сопернику со спины в его штрафной и врежься ему в ногу после выноса мяча - новый способ выцыганить пенальти.

    16.08.2025

  • ddddd

    помойное ведро вылезло

    16.08.2025

  • Millwall82

    ну Мукунка зарядил Мукунке с разворота. Чистейший.

    16.08.2025

  • Игорь Сергеев

    Ну конечно же "правильно!" Иначе и быть не может при админрессурсе. Грязьпром на марше.

    16.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей//

    !!Приветствуем!! Кого интересует заработок на Футбольных событиях? Есть 100% Источник по матчам! Информация не прогнозы, только 100% Инсайды! Если нужна 100% Информация, пишите; Форум - foot.forumes.ru/ (В интернете такой информации не найти)Если надоело ставить наугад... Пишите! Есть Информация по таким матчам! Только 100% Инсайды Точный счёт матчей

    16.08.2025

    • Булыкин считает, что Карпина не уволят в случае поражения «Динамо» от ЦСКА

    «Зенит» лидирует в РПЛ по количеству пробитых пенальти в этом сезоне
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости