«Зенит» останется первым после 15-го тура чемпионата России.

После 14 туров у команды Сергея Семака 32 очка, сегодня сине-бело-голубым предстоит домашняя игра против ЦСКА (начало в 19.00).

Сегодня «Локомотив» (30 очков) сыграл вничью с «Уфой» (1:1) и не смог опередить «Зенит» — у железнодорожников было бы преимущество за счет победы в очном матче.

«Ростов» (29 очков) в случае победы в воскресенье над «Краснодаром» догонит «Зенит» по очкам, но окажется вторым из-за разгромного поражения в очной встрече со счетом 1:6.

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