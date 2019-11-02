«Зенит» — лидер чемпионата России после первого круга
17:50
«Зенит» останется первым после 15-го тура чемпионата России.
После 14 туров у команды Сергея Семака 32 очка, сегодня сине-бело-голубым предстоит домашняя игра против ЦСКА (начало в 19.00).
Сегодня «Локомотив» (30 очков) сыграл вничью с «Уфой» (1:1) и не смог опередить «Зенит» — у железнодорожников было бы преимущество за счет победы в очном матче.
«Ростов» (29 очков) в случае победы в воскресенье над «Краснодаром» догонит «Зенит» по очкам, но окажется вторым из-за разгромного поражения в очной встрече со счетом 1:6.
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Как закончится матч 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи
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