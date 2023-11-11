«Зенит» — «Краснодар»: видеообзор матча РПЛ

«Зенит» и «Краснодар» встретились в матче 12-го тура РПЛ.

Игра прошла в Санкт-Петербурге 11 ноября и завершилась вничью — 1:1.

Видео лучших моментов матча «Зенит» — «Краснодар» опубликовано на YouTube-канале ФК «Зенит».

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи».