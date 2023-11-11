Кривцов: «Не ожидали, что матч с «Зенитом» закончится ничьей, играли только на победу»
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал ничью с «Зенитом» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ.
«Результат сегодняшнего матча оказался относительно положительным, мы остались на первом месте. Мы вообще не ожидали, что матч закончится ничьей, играли только на победу. Против «Зенита» всегда очень тяжело играть, это отличная команда. Думаю, что сегодня нам просто не хватило сил», — цитирует Кривцова Metaratings.ru.
«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.
В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
4
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
5
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
6
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
7
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3