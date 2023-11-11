Семин: «Зенит» и «Краснодар» могут соперничать с европейскими топ-клубами»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 15-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» (1:1).

«Это был футбол высокого уровня, — цитирует «РБ Спорт» Семина. — Два настоящих лидера, которые показали хороший футбол. Ничья закономерна, потому что очень хорошо обе команды сыграли в обороне. Они могут соперничать, может быть, не с самыми грандами, но точно с европейскими топ-клубами».

Также тренер объяснил, почему «Краснодар» и «Зенит» занимают две первые строчки в турнирной таблице РПЛ.

«На самом деле эти две команды превосходят другие по составу, подготовке и всем остальным компонентам. Неспроста они лидеры. Все в этом розыгрыше еще впереди. Два очка отрыва — это не очень много», — добавил Семин.

«Краснодар» (32 очка) завершил первый круг на первом месте и с преимуществом в 2 очка над «Зенитом».