«Зенит» — «Краснодар»: Вендел открыл счет на 27-й минуте

«Зенит» вышел вперед в матче 24-го тура чемпионата России против «Краснодара» — 1:0.

На 24-й минуте с передачи Луиса Энрике отличился Вендел. Для 28-летнего бразильца это второй гол за сине-бело-голубых в сезоне-2025/26.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Краснодар».