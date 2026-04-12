Евсеев снова использовал нецензурную лексику, комментируя ничью с «Локомотивом»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев, снова используя нецензурную лексику, прокомментировал результат матча 24-го тура с «Локомотивом».

Игра команд, которая прошла 12 апреля на «РЖД Арене» в Москве, завершилась ничьей со счетом 1:1.

«Вы игру смотрели? Много моментов было у «Локомотива»? «Динамо», *****, не то что на равных играет, ***, но по крайней мере, ***, мы играем в футбол, ***. И мы хотим играть в атаку, ***, а не как раньше тут было — в оборону играли, ***. Вот о чем надо говорить, ***. Кардинально команда меняется», — сказал Евсеев в послематчевом флеш-интервью.

Ранее КДК РФС оштрафовал тренера на 100 тысяч рублей за мат в интервью после игры 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2).

«Динамо» с 22 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда проведет 19 апреля против «Зенита».

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