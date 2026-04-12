Карседо — о ничьей с «Ростовом»: «Спартак» бился и хотел победить. Не удовлетворены результатом»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) в гостевом матче 24-го тура чемпионата России.
— Что сегодня удалось реализовать, а что нет?
— Непростая неделя. Где-то не хватило энергии. Хорошо, что мы повели в счете, но при первом же заходе соперника в штрафную получили пенальти. Затем создали несколько моментов, но не реализовали их. Ребята бились и хотели победить. Никто из наших соперников в этом туре не смог выиграть — мы продолжаем борьбу.
— При вас Роман Зобнин раскрылся. За счет чего это произошло?
— Это наш капитан, с большим опытом — настоящий лидер раздевалки. Он может закрывать разные позиции. Рад, что он сегодня забил. Пришлось заменить — он почувствовал определенную усталость.
— В первом тайме «Спартаку» не хватало сложности. Что изменилось во втором тайме? Сработали ваши установки?
— Мы понимали, что хотим победить. В этом и был посыл. В первые 20 минут второго тайма создали 3-4 момента, но не забили. И у соперника были шансы после стандартов. Мы этим результатом не удовлетворены, поэтому идем дальше.
— Сказались ли на подготовке матчи в середине недели и дорога в Ростов?
— Мы рады, что участвуем в Кубке и прошли дальше. Это нормально для большого клуба — играть в таком графике. Использовали по максимуму время, которое у нас есть.
— Как вы готовились к прессингу «Ростова»? Сработала ли ваша тактика с ромбом в центре?
— Мы понимали, как играет «Ростов». Соперник физически силен, тренер делает хорошую работу. Хотели делать больше подборов и совершать переводы с фланга на фланг, но соперник не дал в полной мере это реализовать
— Знали ли вы раньше Джонатана Альбу? Нравится ли вам, что в РПЛ есть еще один испанец?
— РПЛ — привлекательный чемпионат. Лично я об этой лиге ничего не знал. Однако я знал, что Альба работает здесь. Всем другим испанским тренерам буду говорить, что это хорошая страна и хороший чемпионат. Возможно, в будущем в РПЛ будет больше испанцев, — отметил Карседо.
«Спартак» с 42 очками сохраняет шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 26 очками располагается на десятой позиции.
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