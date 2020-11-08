«Зенит» — «Краснодар»: ВАР исправили ошибку Москалева. За что назначен пенальти?
На 13-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» ошибся арбитр Владимир Москалев, не зафиксировавший игру рукой Вендела и не назначивший пенальти в ворота сине-бело-голубых. Рефери занял такую позицию, что не мог видеть зенитовского игрока.
Ему на помощь пришли видеоассистенты Виталий Мешков и Максим Гаврилин. Через некоторое время, проведя проверку, они пригласили судью к монитору. Москалев сравнительно быстро изучил видеозапись и решил указать на 11-метровую отметку.
Полузащитник «Зенита» действительно сыграл отставленной в сторону правой рукой, совершив фол по неосторожности. Недавно введенное правило «короткого рукава» в этой ситуации применить нельзя — контакт с мячом произошел ниже той части, которой можно играть в мяч. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.