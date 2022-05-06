«Зенит» и «Локомотив» оштрафованы за оскорбительные кричалки болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по матчу 27-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Локомотив» (3:1).

За оскорбительные кричалки болельщиков «Зенит» оштрафован на 100 000 рублей, а «Локомотив» — на 80 000 рублей.