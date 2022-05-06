Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:08

«Динамо» оштрафовано на 80 000 рублей за оскорбительные кричалки

Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

«Динамо» оштрафовано на 80 000 рублей за оскорбительные кричалки во время матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:3).

Также московский клуб обязан провести один домашний матч с закрытыми трубинами d101-103 условно.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать картофель?
Америка продолжает скупать российских хоккеистов. Топ-5 наших игроков, которые собираются в НХЛ со следующего сезона
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — чемпион после победы над «Локо» и другие матчи
Сергей Юран дисквалифицирован на два матча за оскорбления в адрес судей
Ваноли оштрафован на 30 тысяч рублей за выход из технической зоны в матче с «Крыльями Советов»
Форвард «Спартака» Соболев — лучший футболист 27-го тура РПЛ по мнению подписчиков «СЭ»
Владимира Габулова могут отстранить от футбольной деятельности
Гулиев о свисте болельщиков в адрес Деспотовича: «Каждому будет неприятно такое слышать»
Форвард «Ахмата» Конате извинился перед Акинфеевым за нанесенную травму
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В РФС считают бессмысленным возможное сокращение игрового времени матча до 60 минут

Ваноли оштрафован на 30 тысяч рублей за выход из технической зоны в матче с «Крыльями Советов»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости