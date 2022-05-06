«Динамо» оштрафовано на 80 000 рублей за оскорбительные кричалки

«Динамо» оштрафовано на 80 000 рублей за оскорбительные кричалки во время матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:3).

Также московский клуб обязан провести один домашний матч с закрытыми трубинами d101-103 условно.