«Зенит» и «Краснодар» не забили голов в первом тайме матча РПЛ

Первый тайм матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» завершился вничью — 0:0.

У обеих команд ни одного удара в створ ворот. Сине-бело-голубые сфолили 7 раз, а «быки» — 11. В первом тайме не было замен.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра проходит на стадионе «Газпром Арена».