Ромащенко: «Во втором тайме полностью переигрывали «Локомотив», команда жива»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко подвел итоги матча против «Локомотива» (1:2) в 15-м туре РПЛ.

«Ахмат» выигрывал по ходу встречи, но уступил после двух голов железнодорожников во втором тайме.

Мы во втором тайме полностью переигрывали «Локомотив». Но эти два эпизода, которые преследуют нас еще с предыдущего матча, позволили сопернику добиться успеха.

Могу сказать, что команда жива. Первый шаг был сделан в предыдущем матче, где я считаю, мы так же незаслуженно проиграли. Абсолютно убежден в том, что мы исправим эту ситуацию», – приводит слова Ромащенко официальный сайт грозненцев.

«Локомотив» с 24 очками поднялся на пятое место в РПЛ. «Ахмат» (12 очков) идет на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Грозненцы не побеждают в чемпионате России с 2 сентября. В 7-м туре команда Мирослава Ромащенко обыграла «Урал» (1:0).