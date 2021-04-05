«Зенит» — «Химки»: стартовые составы команд
17:46
«Зенит» примет «Химки» в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.
«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел, Малком, Азмун, Дзюба.
Запасные: Рыбиков, Одоевский, Чистяков, Круговой, Хотулёв, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Дриусси, Шамкин.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Боженов, Конате.
Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Камышев, Могилевец, Корян, Трошечкин, Жумабеков, Себаи, Алиев, Глушенков.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры
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