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Джанаев выбыл до конца сезона

17:46
Сослан Джанаев. Фото ФК «Сочи»
Сослан Джанаев. Фото ФК «Сочи»
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По информации «СЭ», повреждение, из-за которого основной вратарь «Сочи» Сослан Джанаев не смог приехать на сбор сборной России перед отборочными матчами ЧМ-2022, а затем пропустил игру сочинцев в РПЛ с «Рубином», оказалось серьезным.

Джанаев не сможет принять участие в оставшихся матчах сезона, что с максимальной долей вероятности исключает его из числа претендентов на участие в Евро-2021.

В этом сезоне 34-летний голкипер провел 21 матч в Тинькофф чемпионате России. За клуб он выступает с 2019 года.

За пост основного вратаря «Сочи» в оставшихся матчах поборются опытный Николай Заболотный, совершивший ошибку при решающем голе Хвичи Кварвцхелия в Казани, и новичок из «Краснодара» Денис Адамов.

По данным «СЭ», в четвертьфинале Кубка России выше вероятность появления с первых минут Адамова.

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