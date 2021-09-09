Сегодня, 9 сентября, состоялось заседание Правления РПЛ, на котором был заслушан доклад рабочей группы по реализации медиаправ.

Правление лиги приняло решение отказаться от предложения «Матч ТВ», имевшего на него приоритетное право.

Как стало известно «СЭ», только представители «Зенита» проголосовали против проведения тендера.

На данный момент правами на трансляцию РПЛ обладает «Матч ТВ». Ранее онлайн-кинотеатр Okko выступил с предложением приобрести права на трансляцию турнира. Правление РПЛ постановило провести тендер по новому вещателю в срок до 11 октября.