В «Арсенале» доверяют Дюкову в вопросе покупки медиаправ
20:40
Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев отреагировал на новость о том, что правление лиги приняло решение отказаться от приоритетного предложения «Матч ТВ».
«Как лига скажет, так и будет. У нас есть руководство лиги, есть Дюков. Я подпишусь под его словами», — сказал Аджоев «СЭ».
На данный момент правами на трансляцию РПЛ обладает «Матч ТВ». Ранее онлайн-кинотеатр Okko выступил с предложением приобрести права на трансляцию турнира.
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