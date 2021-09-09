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В «Арсенале» доверяют Дюкову в вопросе покупки медиаправ

20:40

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев отреагировал на новость о том, что правление лиги приняло решение отказаться от приоритетного предложения «Матч ТВ».

«Как лига скажет, так и будет. У нас есть руководство лиги, есть Дюков. Я подпишусь под его словами», — сказал Аджоев «СЭ».

На данный момент правами на трансляцию РПЛ обладает «Матч ТВ». Ранее онлайн-кинотеатр Okko выступил с предложением приобрести права на трансляцию турнира.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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