«Зенит» — «Динамо»: судья Сухой не удалил Карпина
На 45+4-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» судья Алексей Сухой мог дважды удалить главного тренера гостей Валерия Карпина, но наказал его только один раз и только предупреждением.
Сначала Карпин, не стесняясь в выражениях, вступил в конфликт с резервным арбитром Михаилом Черемных, дав первый повод для применения дисциплинарной санкции. Но рефери прибег к наказанию чуть позже: когда тренер после остановки игры выскочил на поле, ушел обратно за боковую линию и высказал претензии уже самому Сухому.
«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|12
|4
|2
|37-12
|40
|
2
|Зенит
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
3
|Локомотив
|18
|10
|7
|1
|39-23
|37
|
4
|ЦСКА
|18
|11
|3
|4
|30-17
|36
|
5
|Балтика
|18
|9
|8
|1
|24-7
|35
|
6
|Спартак
|18
|8
|5
|5
|26-23
|29
|
7
|Рубин
|18
|6
|5
|7
|16-22
|23
|
8
|Ахмат
|18
|6
|4
|8
|22-25
|22
|
9
|Акрон
|18
|5
|6
|7
|22-26
|21
|
10
|Динамо
|18
|5
|6
|7
|27-26
|21
|
11
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|15-20
|21
|
12
|Кр. Советов
|18
|4
|5
|9
|20-33
|17
|
13
|Динамо Мх
|18
|3
|6
|9
|8-21
|15
|
14
|Пари НН
|18
|4
|2
|12
|12-28
|14
|
15
|Оренбург
|18
|2
|6
|10
|17-29
|12
|
16
|Сочи
|18
|2
|3
|13
|16-41
|9
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|11
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|16
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|16
|1
|6
|
|
Йонуц Неделчару
Акрон
|17
|1
|4
