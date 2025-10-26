Футбол
«Зенит» — «Динамо»: судья Сухой не удалил Карпина

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Алексей Сухой и главный тренер «Динамо» Валерий Карпин.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

На 45+4-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» судья Алексей Сухой мог дважды удалить главного тренера гостей Валерия Карпина, но наказал его только один раз и только предупреждением.

Сначала Карпин, не стесняясь в выражениях, вступил в конфликт с резервным арбитром Михаилом Черемных, дав первый повод для применения дисциплинарной санкции. Но рефери прибег к наказанию чуть позже: когда тренер после остановки игры выскочил на поле, ушел обратно за боковую линию и высказал претензии уже самому Сухому.

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
26 октября 2025, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Динамо

Валерий Карпин
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Алексей Сухой
«Лион» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Зальцбург»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Панатинаикос» — «Рома»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Сельта»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Карабах»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Челси»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Интер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Бавария»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Марсель»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Славия»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
  • Братчанин

    Игра, конечно- дрянь. Динамо испугалось того, что ведет 1: 0 - резултат на табло. В советское время разве могли представить бегающим и орущим Лобановского, Бескова? Это были тренеры-интеллигенты. Именно тренеры, а не физруки. А теперь - сплошные никчемные абаскали, станковичи, карпины. Слово " тренер" к ним как-то неудобно применять. И судьи стали не уважать себя, бояться этих орангутангов на бровке и высоких "деятелей" на трибуне...Печаль...

    27.10.2025

  • Roman Krikunov

    27.10.2025

  • ОstWa11

    плак-плак. нормально судья отсудил

    26.10.2025

  • Андрей Недобрый

    То что вытворял Карпин на бровке на футбольном языке означает "провацирование болельщиков"-для обычного полевого игрока это автоматическая "красная карточка", но для тренера сборной все позволительно..

    26.10.2025

  • lenin.vowa2018

    Секрет очень прост - Динамо играло с Зенитом, и если бы Сухой начал наказывать динамиков за нарушения - пришлось бы наказывать и питерских! А на это перед глазами ляксейборисыча Сухому решиться было сыкотно. Пришлось "давать играть"! Ну и плюс Карпин - член РФС, тренер сборной! Вот и все!

    26.10.2025

  • lenin.vowa2018

    Карпин же не Станкович! Лицемерие.

    26.10.2025

  • Микола Питерский

    Никакого. Но это не отменяет претензии к сухому. Предвзятости не было. Но игру он чуть было не превратил в побоище.

    26.10.2025

  • fullerist

    Мокрый весь матч судил в пользу голубых. А Воднокрысов предъявляет ему претензиии, что он не удалил Карпина. Впрочем, это не удивительно.

    26.10.2025

  • Aleks68

    Сельдерей, тоже пучил глаза и шевелил губами! , всех растрелять)))), кто пучит глаза!

    26.10.2025

  • Jean4

    У Карпина неприкосновенность, он же тренер сборной!

    26.10.2025

  • VMan

    Потому, что фамилия российская, а не сербская.

    26.10.2025

  • hattabych

    Он же свой, россиянин. Зачем с ним так жёстко?

    26.10.2025

  • Liechtenstein Air Force

    На 45+4-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» судья Алексей Сухой мог дважды удалить главного тренера гостей Валерия Карпина, но наказал его только один раз и только предупреждением. +2 ошибки против Зенита. Просто когда читаете таблички Боброва об том, против кого судьи чаще ошибаются, помните, что статистика у него... своеобразная:exploding_head:

    26.10.2025

  • МАО

    Самое лучшее решение для Суходрищева было бы самоудалиться. Это даже не продажная судья.

    26.10.2025

  • Dron56

    Все болельщики ждут когда Валерика удалят из команды.

    26.10.2025

  • XapoH

    А какой "чистейший гол" судья отменил?

    26.10.2025

  • gross

    ты идиот и с этим уже ничего не сделаешь

    26.10.2025

  • Vitbut

    Удалить, а кто сборную будет готовить к сьерра-леоне?!

    26.10.2025

  • алекс

    Не ,лучше стал Бухим .

    26.10.2025

  • spar001

    вирус Деяна распостраняется:grin:...

    26.10.2025

  • ФОКСИ

    Вот и деревня голос подала.... иди комбайнер в поле....

    26.10.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Он только начал

    26.10.2025

  • ФОКСИ

    От считает себя бесподобным свистулькиным.....

    26.10.2025

  • ФОКСИ

    Истерика-болонку, как и Черникова, Касереса и ранее Вернблума можно смело в любом матче удалять уже в 1-м тайме....

    26.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Это пусть решает судейское начальство. Если уровень судейства Сухого не соответствует РПЛ, пусть судит пердив или вторую лигу. Команд очень много, матчей много.

    26.10.2025

  • Djin Ignatov

    Сухого макнуть чтобы стал /Мокрым !

    26.10.2025

  • sargon

    Вот был бы Станкевич. Уже бы две кк показал ))

    26.10.2025

  • Aleks68

    Куча загорелых) латиносов гоняла Сухого по полю! но Бобер оплачен Мюлером,, читает по губам Карпина(((( Бобер ........ н , с по Мойки!!!!

    26.10.2025

  • ultramarino

    SuperDry. После такого матча только петушиные бои судить. В Колумбии. Недолго.

    26.10.2025

  • Андрей Кадулин

    сдается мне, что это просто такой уровень

    26.10.2025

  • Горын

    Зачем говнище трогать? Вонять будет.

    26.10.2025

  • Andrey Konyakhin

    Сухого обоссали, он и обтекает!

    26.10.2025

  • Pol Pol

    Игры не зрел ... чё время то тратить попусту, потому и шибко судить, не возьмусь. Но некоторые умозаключения, можно и так сделать. Судья гоуху зажилил ? Ясно, ему работа нужна ... КарпСавельич психовал и тужился .... ну и зря ! Прикрасно знал ведь, к кому пожаловал ! Они ж его поставили .... в Динаму, они ж его и сожрут, чуть чего не так. Иначе бы Гусь, продолжал бы работать в родном коллективе и в ус бы не дул .... и в ху . бы, тоже ! Жаль ... Зенит их не отдрюкал, по первое число, а так ... кое как, но видать у них у самих, не всё гладко .... в Газнигазовом Королевстве.

    26.10.2025

  • не фанатик

    Тебе сколько лет, ушлёпок? 11-13? Мозгов нет и не предвилится. Мало того что безграмотен, так ещё и хамло первостатейное. Мамка так воспитала? Вот с ней так и разговаривай, сопляк.

    26.10.2025

  • Andrey Konyakhin

    Сухой оказался мокрым!

    26.10.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Сначала Карпин, не стесняясь в выражениях, вступил в конфликт с резервным арбитром Михаилом Черемных бабер, расскажешь какие выражения? Или очередной пук в воздух от тебя

    26.10.2025

  • Горын

    Нада.

    26.10.2025

  • analytica

    Сухой в этом матче очередной раз наиграл на пожизненную дисквалификацию. Но админресурс двух московских команд (Динамо и ЦСКА) не даст его в обиду. Иначе Мажича вымели бы из росфутбола (причем поганой метлой) уже давно.

    26.10.2025

  • Farid Sutrapjanov

    Зачем было вообще приглашать в Динамо этого Карина, который за всю тренерскую карьеру ничего и негде не выиграл.

    26.10.2025

  • Figa

    Карпуша = быдло и хам ! А Сухой = трус (((

    26.10.2025

  • Andrei Shulga

    :joy:Бобер читает пхоже по губам:joy:

    26.10.2025

  • Vlafy

    карпин Совсем краёв не наблюдает. Такое истеричное туловище не должно быть тренером сборной России. Неужели нормальных нет?

    26.10.2025

  • Pol Pol

    Ну ты ведь сказал самую правду и в самую точку .... и тебе постивили 4 дизлайка ! Оху... пупеть ! Хотелось бы мне, взглянуть на тех . ездалов, что это сделали ! Ой хотеееелось быыыы ..... Там, наверное, ну полные дегенераты.

    26.10.2025

  • Эдпитер

    кудрявая истеричка

    26.10.2025

  • моро

    пустышка ты, гордон-юрист

    26.10.2025

  • Faierman 32

    Если бы все судьи следовали этой дилетантской логике,то игроки и тренеры не нарушали бы правила так часто.

    26.10.2025

  • Faierman 32

    Ишь чего захотели,тренера сборной удалить!

    26.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Судья Сухой в этом матче имел много косяков. Не удалял кого надо было. Не давал жёлтых, кто их заслуживал. Не ставил чистый пенальти. Отменял чистейший гол. Ну разве это не предвзятое судейство?

    26.10.2025

  • sb1006

    Бобров, тогда уж перечисляй всех, кто находился на скамейках запасных обеих команд. Их ведь тоже не удалили.

    26.10.2025

  • Gordon

    Бобров, угомонитесь... Если бы все судьи следовали этой дилетантской логике, мало какая игра доживала бы до второго тайма.

    26.10.2025

    • «Сочи» ждет разрешения на повторный вылет в Грозный

    «Зенит» — «Динамо»: судья отменил гол питерцев и красную карточку Расулова
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
    2
    		 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
    3
    		 Локомотив 18 10 7 1 39-23 37
    4
    		 ЦСКА 18 11 3 4 30-17 36
    5
    		 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
    6
    		 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
    7
    		 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
    8
    		 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
    9
    		 Акрон 18 5 6 7 22-26 21
    10
    		 Динамо 18 5 6 7 27-26 21
    11
    		 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
    12
    		 Кр. Советов 18 4 5 9 20-33 17
    13
    		 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
    14
    		 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
    15
    		 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
    16
    		 Сочи 18 2 3 13 16-41 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    27.02 19:30 Зенит – Балтика - : -
    28.02 12:00 Оренбург – Акрон - : -
    28.02 14:30 Динамо Мх – Рубин - : -
    28.02 17:00 Локомотив – Пари НН - : -
    28.02 19:30 Краснодар – Ростов - : -
    1.03 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
    1.03 16:30 Сочи – Спартак - : -
    1.03 19:00 Ахмат – ЦСКА - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 16 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 16 1 6
    Йонуц Неделчару
    Йонуц Неделчару

    Акрон

    		 17 1 4
    Вся статистика

