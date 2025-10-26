«Зенит» — «Динамо»: судья Сухой не удалил Карпина

На 45+4-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» судья Алексей Сухой мог дважды удалить главного тренера гостей Валерия Карпина, но наказал его только один раз и только предупреждением.

Сначала Карпин, не стесняясь в выражениях, вступил в конфликт с резервным арбитром Михаилом Черемных, дав первый повод для применения дисциплинарной санкции. Но рефери прибег к наказанию чуть позже: когда тренер после остановки игры выскочил на поле, ушел обратно за боковую линию и высказал претензии уже самому Сухому.

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».