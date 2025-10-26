«Зенит» — «Динамо»: судья отменил гол питерцев и красную карточку Расулова

Судья показал красную карточку вратарю «Динамо» Курбану Расулову на 82-й минуте матча 13-го тура РПЛ против «Зенита».

После подсказки ВАР Алексей Сухой отменил свое изначальное решение.

Перед этим вингер сине-бело-голубых Педро забил гол, который также был отменен после проверки ВАР из-за офсайда.

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».