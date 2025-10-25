«Зенит» одержал волевую победу над «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Зенит» — «Динамо»: личные встречи

В последний раз бело-голубые побеждали в Петербурге в официальном матче более двух лет назад. 6 августа 2023-го «Динамо» выиграло в РПЛ со счетом 3:2.

В 2024-м «Зенит» на своем поле дважды победил всухую — 2:0 в Кубке и 1:0 в чемпионате.

В этом году команды играли один раз — 26 апреля в Москве была ничья со счетом 1:1 в РПЛ.