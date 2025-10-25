Футбол
26 октября, 19:35

«Зенит» одержал волевую победу над «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 13-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
26 октября, 19:35

«Зенит» одержал волевую победу над «Динамо» в матче 13-го тура чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
26 октября, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Динамо

26 октября, 19:36

Спасибо за внимание и до встречи на футболе!

26 октября, 19:36

В следующем туре «Зенит» 1 ноября примет «Локомотив», а «Динамо» в этот день на выезде встретится с «Рубином».

26 октября, 19:35

«Зенит» обыграл московское «Динамо» и минимизировал отставание от лидеров

90+8-я минута. Вот и все! Матч окончен! Футболисты «Зенита» в домашнем матче 13-го тура РПЛ одержали волевую победу над московским «Динамо» со счетом 2:1. На гол Бителло хозяева ответили результативными ударами Андрея Мостового и Мантуана. «Зенит» набрал 26 очков и минимизировал отставание от лидирующих «Локомотива» и ЦСКА. У «Динамо» — 16 очков и восьмая позиция.

26 октября, 19:34

90+7-я минута. Вендел выиграл борьбу за аут, а вместе с этим и важные секунды.

26 октября, 19:33

90+6-я минута. Фол в атаке совершил Окишор, придежав оппонента за футболку. Это очередная желтая.

26 октября, 19:32

90+5-я минута. Гонду тянул за футболку Рубенса и схлопотал предупреждение.

26 октября, 19:31

90+4-я минута. Удар в створ Расулова со средней дистанции — голкипер надежен.

26 октября, 19:30

90+3-я минута. Эракович готовится к выходу на поле у гостей. Это уже больше тактическая замена.

26 октября, 19:29

90+2-я минута. Замены произошли в составе гостей. Отметим, что ко второму тайму добавили шесть минут.

26 октября, 19:28

90+1-я минута. Глушенков нанес удар со стандарта — гораздо выше ворот.

26 октября, 19:27

90-я минута. Глебов придержал за футболку Глебова. Это фол. До ворот Расулова метров 28.

26 октября, 19:27

89-я минута. Педро исполнил стандарт — мяч попал в голову Маричаля. Угловой заработан хозяевами.

26 октября, 19:25

88-я минута. Минут пять ушло на разбирательства минувших эпизодов. Главное — все футболисты на месте и счет прежний.

26 октября, 19:23

87-я минута. И еще один важный вердикт после вмешательства ВАР: удаление Расулова отменено, желтая карточка.

26 октября, 19:22

84-я минута. ВАР вступил в игру. Офсайд зафиксировали у зенитовцев в спорной атаке. Гол точно не будет засчитан. А красная ли у Расулова?

26 октября, 19:21

83-я минута. Разбираеся, Расулов получил красную карточку за фол последней надежды на Гонду.

26 октября, 19:20

82-я минута. Расулов выбежал за пределы штрафной, врезался в Гонду, а после скидки Лусиано мяч в ворота закинул Педро.

26 октября, 19:18

82-я минута. Гол или нет? Мяч влетел в ворота бело-голубых после выхода Расулова, но речь о взятии ворот не идет.

26 октября, 19:16

80-я минута. Замены и череда аутов сбили решительный настрой динамовцев.

26 октября, 19:16

78-я минута. Адамов сыграл кулаками после подачи Бителло на дальнюю штангу.

26 октября, 19:15

77-я минута. Мантуан и Мостовой заменены. Вега и Гонду появились на поле.

26 октября, 19:14

76-я минута. Адамов и Дркушич не поняли друг друга — вратарь на выходе врезался в защитника, но по мячу головой попал.

26 октября, 19:13

75-я минута. Маухуб лежит в штрафной хозяев после единоборства с Дркушичем. Также на газоне Глушенков, но в отдалении. Там уже была борьба с Рубенсом.

26 октября, 19:11

74-я минута. Гонду и Вегу еще до гола хотел выпустить на поле Семак. Видимо, теперь замены будут скорректированы.

26 октября, 19:11

73-я минута. В атаке нужно что-либо придумывать динамовцам. При том, что во втором тайме креатива с их стороны особо не было.

26 октября, 19:08

Мантуан вывел вперед «Зенит» в матче с «Динамо»

71-я минута. ГОООЛ! 2:1. Мантуан сам разогнал атаку, сам и завершил. Не получился удар у Луиса Энрике в борьбе с Кутицким, но это помогло другому бразильцу отличиться.

26 октября, 19:07

70-я минута. Бителло исполнил угловой слева — удар в касание от Касереса, неточно.

26 октября, 19:07

69-я минута. Заброс из глубины — едва Сергеев на границе вратарской не замкнул. Дркушич помещал.

26 октября, 19:05

68-я минута. Мантуан не позволил Сергееву откликнуться на пас из глубины. До мяча добрался Адамов.

26 октября, 19:04

67-я минута. Глушенков нашел в чужой штрафной Вендела, удар бразильца — Расулов потащил.

26 октября, 19:04

66-я минута. Удар Бителло с метров 24-х — в створ не попал. Едва ли не первый удар гостей после перерыва.

26 октября, 19:03

65-я минута. Замена в составе гостей. Кутицкий вышел на поле, Тюкавин отправился отдыхать.

26 октября, 19:01

64-я минута. Бителло исполнил стандарт — Адамов кулаками на выходе выбил мяч за пределы штрафной.

26 октября, 19:01

63-я минута. Мантуан получил желтую карточку за фол на Скопинцеве. Фол на бровке.

26 октября, 18:59

62-я минута. Расулов в порядке. Педро бил с угла вратарской в ближний угол — голкипер парировал.

26 октября, 18:58

61-я минута. После 15 минут борьбы в начале второго тайма команды вспоминают о конструктиве.

26 октября, 18:57

60-я минута. Бителло в рамках правил сорвал контартаку зенитовцев. Педро передержал мяч.

26 октября, 18:57

59-я минута. Луис Энрике — очередная жертва борьбы, близ технической зоны Карпина.

26 октября, 18:55

58-я минута. Педро полежал на газоне, видимо, в надежде на пенальти. Бразилец показал, что ему больно. Потом вернулся в игру. Никаких пенальти!

26 октября, 18:55

57-я минута. Пожарят динамовцы. Расулов в последний момент опередил Педро — слабый пас назад давал Рубенс.

26 октября, 18:54

57-я минута. Сходу ударил Алип после подачи Мантуана — мяч по замысловатой траектории оказался в руках Расулова.

26 октября, 18:53

56-я минута. Сергеев помогает своей обороне, выбивая мяч на еще один угловой.

26 октября, 18:53

55-я минута. Судья показывает, что будет угловой — Рубенс работал в защите против Глушенкова. Показалось, что мяч ушел за лицевую все-таки от зенитовца.

26 октября, 18:52

54-я минута. Атака хозяев доведена до ума все-таки. Луис Энрике бил низом с правой — Расулов на месте.

26 октября, 18:51

54-я минута. Глушенков загрузил мяч в штрафную площадь со стандарта — динамовцы выиграли борьбу за мяч на ближней штанге.

26 октября, 18:51

53-я минута. Везде успевает Глушенков. На этот раз его на бровке сбил Рубенс.

26 октября, 18:49

52-я минута. Глушенков отработал в защите, не дав в своей штрафной до мяча добраться Бителло.

26 октября, 18:48

51-я минута. Очень много борьбы в дебюте второго тайма. Главное, чтобы страсти не разгорелись, как было в концовке первого.

26 октября, 18:48

50-я минута. Показалось, что Мантуан и Дркушич взяли в коробочку Сергеева. Ивану больно, но предупреждения нет и здесь.

26 октября, 18:47

49-я минута. Алип решился на удар с линии штрафной, случился рикошет — мяч оказался в руках Расулова.

26 октября, 18:46

48-я минута. Луис Энрике пытался подключить к атаке Мостового, но Андрей задумку бразильца не понял.

26 октября, 18:45

47-я минута. Теперь Педро на газоне. Глебов не дал бразильцу разбежаться. И тут карточки нет.

26 октября, 18:44

47-я минута. Сергеева сбили в центре поля. Карточки нет, мелкий фол.

26 октября, 18:44

46-я минута. Возобновился матч в Санкт-Петербурге. Второй тайм стартовал.

26 октября, 18:43

46-я минута. Осипенко был заменен в перерыве. Скопинцев вышел на поле.

26 октября, 18:26

«Зенит» и «Динамо» в первом тайме обменялись голами

45+5-я минута. 1:1 — итог первой половины игры. Страсти кипят, карточки летят, голы есть. До гола Бителло хозяева имели ощутимый перевес, а Глушенков сравнял, когда игра была уже обоюдно опасной. Посмотрим, что будет после перерыва.

26 октября, 18:25

45+5-я минута. Луис Энрике то ли бил, то ли пасовал на дальнюю штангу низом — рядом со штангой.

26 октября, 18:24

45+4-я минута. Карпин уже на поле. Ему показали желтую карточку. Причина реакции тренера — падение Педро после стыка с Касересом.

26 октября, 18:23

45+3-я минута. Нервничает Карпин снова. Видимо, не согласен с рефери, который проигнорировал падение Касереса на углу своей штрафной.

26 октября, 18:22

45+2-я минута. Фол в атаке у Вендела во время стандарта в исполнении Глушенкова.

26 октября, 18:20

45-я минута. Четыре минуты добавлено к первому тайму. Были паузы. Есть и сейчас — снова толчки, ругань и споры.

26 октября, 18:20

44-я минута. Электризуется обстановка на поле. Перерыв будет очень кстати для обеих команд.

26 октября, 18:19

43-я минута. Тот самый важный гол до перерыва забили хозяева. Тем самым Педро и Сергеев потолкались на желтые карточки.

26 октября, 18:18

Мостовой сравнял счет в матче «Зенита» с «Динамо»

42-я минута. ГОООЛ! 1:1. Глушенков справа прострелил, а Мостовой замкнул пяткой.

26 октября, 18:16

42-я минута. А у Рубенса претензии к Глушенкову, который, по его мнению, заплетал ему ноги при падении.

26 октября, 18:16

41-я минута. Теперь уже Семак эмоционален на бровке. Но, похоже, наставник хозяев выговаривает не судье, а своим игрокам.

26 октября, 18:15

40-я минута. Нино и Осипенко столкнулись в воздухе. Тут уже нужны медики.

26 октября, 18:14

39-я минута. Опасно! Педро навесил, Нино пробил головой, но мяч попал в штангу!

26 октября, 18:14

39-я минута. Нет, все-таки фол зафиксирован. Педро исполняет стандарт, а Карпин выговаривает рефери.

26 октября, 18:13

38-я минута. А теперь падение Педро после стыка с Касересом без внимания арбитра. Показалось, что тут был толчок.

26 октября, 18:12

37-я минута. Касерес получил желтую карточку за фол на Мостовом. Занятно, что перед этим Вендел толкнул Бителло, но этот эпизод остался без внимания рефери.

26 октября, 18:11

36-я минута. Теперь как следует по мячу при попытке паса не попал Глушенков. Не идет игра у лидера хозяев в эти минуты.

26 октября, 18:10

35-я минута. Глушенков не по правилам приземлил Глебова. Карточки нет, хотя атака гостей сорвана.

26 октября, 18:09

34-я минута. Поднялся Маухуб. Похоже, помощь медиков не потребуется. Эль-Мехди — один из лучших в первом тайме.

26 октября, 18:08

33-я минута. Маухуб на газоне, держится за спину. Высоко выпрыгнул, сыграл в мяч и упал в борьбе с Барриосом.

26 октября, 18:07

32-я минута. Хозяева неспешно катают мяч на чужой половине поля. Отсылка к дебюту матча. Надо в скорости прибавлять.

26 октября, 18:06

31-я минута. Глушенков слева исполнил угловой — на ближней штанге преуспели защищающиеся.

26 октября, 18:05

30-я минута. Страсти закипают на поле. Все-таки центральный матч тура. Осипенко и Вендел обменялись парой ласковых.

26 октября, 18:04

29-я минута. Кто тут лучше?! Еще одна контратака Маухуба. Он бил с метров 22-х — выше цели. Пожалуй, поспешил.

26 октября, 18:04

29-я минута. Хозяевам сейчас очень важно забить до конца тайма. У гостей другая задача — сохранить ворота на замке. По игре в первом тайме зенитовцы выглядели лучше.

26 октября, 18:02

27-я минута. Решение главного рефери подтверждено. Счет открыт — динамовцы неожиданно повели.

26 октября, 18:02

27-я минута. Тут же проверка ВАР — был ли фол на Мостовом.

26 октября, 18:00

Бителло открыл счет в матче «Динамо» с «Зенитом»

26-я минута. ГООООЛ! 0:1. Бителло забил. Контратака прошла у бело-голубых. Маухуб справа отобрал мяч у Мостового, протащил мяч вперед и выдал пас на Глебова, тот уже нашел Маухуба.

26 октября, 17:59

25-я минута. Мяч попал в судью в результате контратаки хозяев. Зрители, мягко говоря, недовольны — судья извинился.

26 октября, 17:59

24-я минута. Адамов и Алип не поняли друг друга — пришлось вратарю ускориться, чтобы сохранить мяч.

26 октября, 17:58

23-я минута. Неожиданный дальний удар в исполнении Бителло — мимо створа. Но эффект неожиданности имел место — Адамов не прыгал.

26 октября, 17:57

22-я минута. Вендел забрасывал мяч на Мостового, но тот залез в офсайд.

26 октября, 17:56

21-я минута. Судя по реакции футболистов и тренера гостей, игра складывается для них не лучшим образом. Но счет ведь пока не открыт.

26 октября, 17:55

20-я минута. Рукой случайно сыграл Рубенс, развивая атаку во флангу. Тут же бразилец бьет мячом по рекламному щиту — карточки нет.

26 октября, 17:54

19-я минута. Энрике мешал Расулову добраться до мяча после подачи — вратарь вторым касанием зафиксировал все-таки мяч.

26 октября, 17:53

19-я минута. Энрике слева вырезал мяч на Педро — Осипенко вынес мяч на угловой.

26 октября, 17:53

18-я минута. Та редкая минута, когда мяч у москвичей. Заброс вперед — вновь Маухуб на газоне и апеллирует к судье. Смысла в этом нет.

26 октября, 17:52

17-я минута. Глушенков нашел момент для удара из штрафной из-под двух защитников — Расулов на месте.

26 октября, 17:51

16-я минута. Падение Маухуба на чужой половине поля в результате контратаки — свисток судьи молчит.

26 октября, 17:50

16-я минута. Стартовый отрезок матча пройден, но счет не открыт. Зато ощутимое давление на ворота Расулова. 80 на 20 — процентное соотношение по владению мячом в пользу хозяев.

26 октября, 17:49

15-я минута. Высокий прессинг включили бело-голубые. Хозяева сделали пас вперед — Глушенков, находящийся во вне игры, к мячу не побежал. Не было смысла.

26 октября, 17:49

14-я минута. Совершено не держится мяч у динамовцев — попытка задействовать Тюкавина опять неудачна.

26 октября, 17:48

13-я минута. Перспективная диагональ направо у хозяев — Глушенков до мяча не добрался.

26 октября, 17:47

12-я минута. Решительно сыграл Расулов на выходе из штрафной — выход один на один у Глушенкова сорвался.

26 октября, 17:47

12-я минута. Заброс из глубины на Тюкавина — слишком сильно, мяч у Адамова. Тот даже элегантно грудью принял мяч.

26 октября, 17:46

11-я минута. Прорыв Рубенса слева, прострел — мяч в руках Адамова. Редкий для последних минут ответ гостей.

26 октября, 17:45

10-я минута. Отбились после углового динамовцы. Хозяева нагнетают давление на ворота Расулова.

26 октября, 17:45

9-я минута. Осипенко в своей штрафной не позволил прострелить Венделу. Лишь угловой.

26 октября, 17:44

9-я минута. На своей трети всей командой обороняются бело-голубые. Очень плотно. В атаке — никого.

26 октября, 17:43

8-я минута. Глушенков слева завозился с мячом, тут же сработал коллективный отбор у москвичей.

26 октября, 17:43

7-я минута. Более минуты хозяева катают мяч. Позиционная атака затягивается.

26 октября, 17:41

6-я минута. Луис Энрике справа неспешно развивал атаку, сделал пас на другой фланг — не в такт Алипу. Темп атаки потерян.

26 октября, 17:40

5-я минута. Контратака зенитовцев. В ее завершении бил Педро — в створ не попал, но лайнсмен зафиксировал вне игры.

26 октября, 17:39

4-я минута. Теперь на втором этаже хороши хозяева — Касерес из-за боковой закидывал мяч в штрафную.

26 октября, 17:38

3-я минута. Педро исполнил стандарт — воздух остался за защищающимися.

26 октября, 17:37

2-я минута. Касерес на фланге остановил прорыв Мостового. Рефери зафиксировал фол. Карпин и Касерес не согласны.

26 октября, 17:37

2-я минута. Взаимный брак в центре поля. Пока без продолжительных атак.

26 октября, 17:36

Матч «Зенита» и московского «Динамо» стартовал

1-я минута. Поехали! Встреча в Санкт-Петербурге началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты петербургского клуба.

26 октября, 17:29

Команды выходят на футбольное поле. Через две-три минуты прозвучит стартовый свисток.

26 октября, 16:28

Стартовый состав «Зенита» на матч с «Динамо»

Выбор Сергея Семака на игру: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Луис Энрике, Мостовой, Мантуан, Глушенков, Педро.

Запасные: Москвичев, Латышонок, Кержаков, Горшков, Эракович, Вега, Жерсон, Михайлов, Ерохин, Соболев, Гонду, Шилов.

26 октября, 16:25

Стартовый состав «Динамо» на матч в Санкт-Петербурге

Выбор Валерия Карпина на игру: Расулов, Маричаль, Касерес, Фернандес, Рубенс, Осипенко, Бителло, Глебов, Маухуб, Сергеев, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Кудравец, Скопинцев, Нгамале, Бабаев, Кутицкий, Зайдензаль, Маринкин, Окишор, Гладышев.

25 октября, 17:30

«Зенит» — «Динамо»: потери

У хозяев травмированы нападающий Матео Кассьерра и защитник Арсен Адамов.

У москвичей травмированы вратарь Андрей Лунев, защитник Милан Майсторович, полузащитники Антон Миранчук и Луис Чавес, а также вингер Артур Гомес. Дисквалифицирован хавбек Даниил Фомин.

25 октября, 17:25

«Зенит» — «Динамо»: личные встречи

В последний раз бело-голубые побеждали в Петербурге в официальном матче более двух лет назад. 6 августа 2023-го «Динамо» выиграло в РПЛ со счетом 3:2.

В 2024-м «Зенит» на своем поле дважды победил всухую — 2:0 в Кубке и 1:0 в чемпионате.

В этом году команды играли один раз — 26 апреля в Москве была ничья со счетом 1:1 в РПЛ.

25 октября, 17:20

Результаты «Динамо» в последних турах РПЛ

Осенью у бело-голубых были ничья со «Спартаком» (2:2), победы над «Оренбургом» (3:1) и «Крыльями Советов» (3:2), поражение от «Локомотива» (3:5) и еще одна ничья с «Ахматом» (2:2).

25 октября, 17:15

Результаты «Зенита» в последних турах РПЛ

Петербургская команда этой осенью не проигрывает. В чемпионате были победы над «Краснодаром» (2:0), «Оренбургом» (5:2) и «Сочи» (3:0), а также ничьи с «Балтикой» (0:0) и «Акроном» (1:1).

25 октября, 17:10

Где смотреть трансляцию матча «Зенит» — «Динамо»

Встречу «Зенит» — «Динамо» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

25 октября, 17:05

Дата, место и время начала матча «Зенит» — «Динамо»

Матч команд Сергея Семака и Валерия Карпина состоится в воскресенье, 26 октября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17.30 мск.

25 октября, 17:00

Всем привет!

В матче 13-го тура премьер-лиги сыграют «Зенит» и «Динамо». «СЭ» будет подробно следить за игрой. Присоединяйтесь!

