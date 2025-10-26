«Сочи» ждет разрешения на повторный вылет в Грозный

В пресс-службе «Сочи» сообщили «СЭ», что самолет с командой, которая отправилась на игру 13-го тура РПЛ против «Ахмата», не смог приземлиться в Грозном из-за неблагоприятных погодных условий. Борт совершил посадку в Махачкале.

Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

«Да, приземлились в Махачкале. Сесть в Грозном не удалось из-за неблагоприятных погодных условий. Сейчас ждем разрешение на повторный вылет», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Матч «Ахмат» — «Сочи» должен пройти в понедельник, 27 октября. Начало игры запланировано на 19.30 (мск).