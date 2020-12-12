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«Зенит» — «Динамо»: прямая трансляция матча в 19.00

18:30
«Зенит» — «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Зенит» — «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В субботу, 12 декабря, состоится матч 18-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Динамо». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Зенит» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Зенит» — «Динамо»

Зенит — Динамо

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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