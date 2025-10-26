«Зенит» — «Динамо»: Бителло вывел бело-голубых вперед

«Динамо» вышло вперед в матче 13-го тура чемпионата России против «Зенита» — 1:0.

На 26-й минуте счет открыл Бителло, который из штрафной площади направил мяч в дальний угол ворот соперника. Гол «Динамо» засчитали после проверки ВАР.

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».