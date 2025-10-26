«Зенит» — «Динамо»: Мостовой забил пяткой и сравнял счет

«Зенит» сравнял счет в матче 13-го тура чемпионата России против московского «Динамо» — 1:1.

На 42-й минуте отличился Андрей Мостовой, который пяткой пробил в дальний угол ворот соперника.

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».