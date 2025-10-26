Четыре игрока «Балтики» пропустят матч с «Ахматом» из-за перебора желтых карточек

Четыре футболиста «Балтики» получили одноматчевую дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

В игре 13-го тура чемпионата России против «Пари НН» (0:0) полузащитники Николай Титков, Илья Петров, а также защитники Натан Гассама и Мингиян Бевеев были наказаны предупреждениями. Теперь на счету каждого из них по четыре желтых карточки, они не смогут сыграть за калининградскую команду в матче с «Ахматом».

«Балтика» примет на своем поле грозненцев 2 ноября. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.