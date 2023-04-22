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Сегодня, 20:55

Дубль Малкома и гол Мостового принесли «Зениту» победу над «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Зенит» — «Динамо» — 3:1.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» дома обыграл «Динамо» в матче 24-го тура чемпионата России — 3:1. Встреча прошла на «Газпром Арене».

Счет в игре на 45+1-й минуте открыл форвард сине-бело-голубых Малком, реализовав пенальти. Затем на 68-й минуте бразилец удвоил преимущество команды.

На 80-й минуте матча полузащитник «Динамо» Даниил Фомин отыграл один мяч. Через 7 минут игрок «Зенита» Андрей Мостовой забил гол после передачи Малкома и установил итоговый счет в матче — 3:1.

Малком по итогам встречи стал лидером бомбардирской гонки, забив 18 голов в текущем сезоне РПЛ. На втором месте игрок «Спартака» Квинси Промес (16).

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 58 очками. Отрыв от идущего вторым «Ростова» составляет 12 очков, но команда Валерия Карпина еще провела свой матч 24-го тура.

«Динамо» находится на пятой строчке с 39 очками.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
22 апр, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:1
Динамо
Андрей Мостовой
Даниил Фомин
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
6
64
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«Зенит» — «Динамо»: видео голов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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