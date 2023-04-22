«Зенит» — «Динамо»: Мостовой удвоил преимущество хозяев

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой забил на 87-й минуте матча с «Динамо» в 24-м туре РПЛ — 3:1.

Мостовой открылся под пас Малкома в штрафную, и в завершении Андрей через руки голкипера гостей Антона Шунина закатил мяч в ворота.