«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря дублю Дзюбы и возглавил таблицу РПЛ
«Зенит» победил «Динамо» в матче 18-го тура Тинькофф-РПЛ — 3:1. Дубль оформил форвард петербуржцев Артем Дзюба, еще один мяч провел Сердар Азмун. «Динамо» ответило голом Николая Комличенко с пенальти.
Дубль вывел Дзюбу на третье место в зачете «Клуба 100»: капитан сборной России забил 190 мячей и обогнал Романа Павлюченко.
Победа вывела «Зенит» в единоличные лидеры таблицы — чемпионы России воспользовались сегодняшней осечкой «Спартака» в игре с «Сочи» (0:1).
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
18-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (2:0)
Голы: Дзюба, 14 (1:0). Дзюба, 34 — с пенальти (2:0). Комличенко, 56 — с пенальти (2:1). Азмун, 84 (3:1).
«Зенит»: Лунев, Сутормин (Круговой, 89), Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Малком (Кузяев, 71), Оздоев (Чистяков, 61), Барриос, Вендел (Ерохин, 89), Дриусси (Азмун, 71), Дзюба.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Евгеньев (Нжи, 78), Варела, Нойштедтер, Моро, Фомин (Каборе, 54), Шиманьски, Лесовой (Комличенко, 54), Грулев (Игбун, 67).
Предупреждения: Паршивлюк, 34. Оздоев, 55. Комличенко, 81. Чистяков, 90+3.
Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Мухтаров (Петрозаводск), Петросян (Бронницы).
ВАР: Кукуян (Сочи). Стипиди (Краснодар).
12 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю