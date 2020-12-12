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«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря дублю Дзюбы и возглавил таблицу РПЛ

20:55
12 декабря 2020. «Зенит» — «Динамо» — 3:1. Автор дубля Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
12 декабря 2020. «Зенит» — «Динамо» — 3:1. Автор дубля Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» победил «Динамо» в матче 18-го тура Тинькофф-РПЛ — 3:1. Дубль оформил форвард петербуржцев Артем Дзюба, еще один мяч провел Сердар Азмун. «Динамо» ответило голом Николая Комличенко с пенальти.

Дубль вывел Дзюбу на третье место в зачете «Клуба 100»: капитан сборной России забил 190 мячей и обогнал Романа Павлюченко.

Победа вывела «Зенит» в единоличные лидеры таблицы — чемпионы России воспользовались сегодняшней осечкой «Спартака» в игре с «Сочи» (0:1).

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (2:0)

Голы: Дзюба, 14 (1:0). Дзюба, 34 — с пенальти (2:0). Комличенко, 56 — с пенальти (2:1). Азмун, 84 (3:1).

«Зенит»: Лунев, Сутормин (Круговой, 89), Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Малком (Кузяев, 71), Оздоев (Чистяков, 61), Барриос, Вендел (Ерохин, 89), Дриусси (Азмун, 71), Дзюба.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Евгеньев (Нжи, 78), Варела, Нойштедтер, Моро, Фомин (Каборе, 54), Шиманьски, Лесовой (Комличенко, 54), Грулев (Игбун, 67).

Предупреждения: Паршивлюк, 34. Оздоев, 55. Комличенко, 81. Чистяков, 90+3.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Мухтаров (Петрозаводск), Петросян (Бронницы).

ВАР: Кукуян (Сочи). Стипиди (Краснодар).

12 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Зенит — Динамо

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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