В конце матча 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА произошел конфликт хавбека невского клуба Вильмара Барриоса и защитника армейцев Мариу Фернандеса. Также активное участие в нем приняли защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос и хавбек красно-синих Никола Влашич.

Зенитовцы возобновили игру вводом мяча из аута в добавленное время и не вернули мяч красно-синим. На это обратила внимание скамейка москвичей, а Мариу Фернандес подбежал к начавшему атаку Дугласу Сантосу. Барриос при этом пытался разделить соперников и оттолкнул подбежавшего Влашича.

В итоге после небольшой потасовки на 90+6-й минуте Мариу Фернанлес и Барриос получили предупреждения от главного арбитра Михаила Вилкова.

На 85-й минуте игры команды уже выясняли отношения на поле. Тогда предупреждения получили форвард «Зенита» Сердар Азмун (за грубую игру) и хавбек ЦСКА Иван Обляков (за агрессивное поведение).

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