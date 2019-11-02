«Зенит» — ЦСКА: Барриос и Мариу Фернандес повздорили в конце игры
В конце матча 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА произошел конфликт хавбека невского клуба Вильмара Барриоса и защитника армейцев Мариу Фернандеса. Также активное участие в нем приняли защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос и хавбек красно-синих Никола Влашич.
Зенитовцы возобновили игру вводом мяча из аута в добавленное время и не вернули мяч красно-синим. На это обратила внимание скамейка москвичей, а Мариу Фернандес подбежал к начавшему атаку Дугласу Сантосу. Барриос при этом пытался разделить соперников и оттолкнул подбежавшего Влашича.
В итоге после небольшой потасовки на 90+6-й минуте Мариу Фернанлес и Барриос получили предупреждения от главного арбитра Михаила Вилкова.
#ЗенитЦСКА — 1?:1?— СЭ Футбол (@se_football) November 2, 2019
На последних секундах — еще одна потасовка! Эмоции ???
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На 85-й минуте игры команды уже выясняли отношения на поле. Тогда предупреждения получили форвард «Зенита» Сердар Азмун (за грубую игру) и хавбек ЦСКА Иван Обляков (за агрессивное поведение).
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