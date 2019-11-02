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«Зенит» — ЦСКА: Барриос и Мариу Фернандес повздорили в конце игры

21:00
«Зенит» — ЦСКА: выяснение отношений на 90+6-й минуте.
«Зенит» — ЦСКА: выяснение отношений на 90+6-й минуте.
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В конце матча 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА произошел конфликт хавбека невского клуба Вильмара Барриоса и защитника армейцев Мариу Фернандеса. Также активное участие в нем приняли защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос и хавбек красно-синих Никола Влашич.

Зенитовцы возобновили игру вводом мяча из аута в добавленное время и не вернули мяч красно-синим. На это обратила внимание скамейка москвичей, а Мариу Фернандес подбежал к начавшему атаку Дугласу Сантосу. Барриос при этом пытался разделить соперников и оттолкнул подбежавшего Влашича.

В итоге после небольшой потасовки на 90+6-й минуте Мариу Фернанлес и Барриос получили предупреждения от главного арбитра Михаила Вилкова.

На 85-й минуте игры команды уже выясняли отношения на поле. Тогда предупреждения получили форвард «Зенита» Сердар Азмун (за грубую игру) и хавбек ЦСКА Иван Обляков (за агрессивное поведение).

Зенит — ЦСКА

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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