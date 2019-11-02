В конце второго тайма матча 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА на поле вспыхнула потасовка.

Страсти накалились после того, как Сердар Азмун врезался в Хердура Магнуссона в борьбе за мяч. Главный судья Михаил Вилков находился в этот момент на другой половине поля — в этот момент играющие в меньшинстве армейцы пытались провести атаку.

Вилков сразу показал Азмуну желтую карточку, но это не остановило конфликт игроков. Его активными участниками были Артем Дзюба, Магомед Оздоев с одной стороны и Иван Обляков с другой.

К предупреждению Азмуна по итогам потасовки на 85-й минуте добавилась желтая карточка для Облякова.

В первом тайме на 7-й минуте Вилков не увидел оснований для удаления Азмуна. На 54-й минуте второе предупреждение за четыре минуты получил армеец Яка Бийол.

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