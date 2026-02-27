«Зенит» — «Балтика»: гол гостей на 75-й минуте отменили

Судья отменил гол защитника «Балтики» Кевина Андраде в матче 19-го тура чемпионата России против «Зенита».

Футболист отличился на 75-й минуте, отправив мяч в ворота соперника головой. Однако после видеопросмотра на предмет офсайда главный арбитр Алексей Сухой не засчитал этот гол, объявив, что форвард «Балтики» Брайан Хиль находился в положении вне игры, и было влияние на голкипера «Зенита».

Счет в матче по-прежнему 0:0.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Сине-бело-голубые с 39 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. У калининградцев 35 очков и пятая строчка.