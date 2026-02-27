Лусиано Гонду об Акинфееве: «Он меня принял с распростертыми объятиями»

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду поделился мнением о голкипере армейцев Игоре Акинфееве.

«Он очень хорошо меня принял, и я знаю, какой у него богатый опыт, как он ведет себя в раздевалке. И он постоянно шутит, прикалывается, смеется. Я, собственно, не понимаю, потому что русским не владею, но он меня принял с распростертыми объятиями, как и другие партнеры по команде», — сказал Лусиано Гонду в интервью журналисту Ивану Карпову в VK-сообществе «КАРП».

11 января 24-летний аргентинец покинул «Зенит» и перешел в ЦСКА. Он подписал контракт с армейцами до конца сезона-2029/30. К «Зениту» присоединился защитник ЦСКА Игорь Дивеев.