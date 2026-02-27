Лусиано Гонду об Акинфееве: «Он меня принял с распростертыми объятиями»
Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду поделился мнением о голкипере армейцев Игоре Акинфееве.
«Он очень хорошо меня принял, и я знаю, какой у него богатый опыт, как он ведет себя в раздевалке. И он постоянно шутит, прикалывается, смеется. Я, собственно, не понимаю, потому что русским не владею, но он меня принял с распростертыми объятиями, как и другие партнеры по команде», — сказал Лусиано Гонду в интервью журналисту Ивану Карпову в VK-сообществе «КАРП».
11 января 24-летний аргентинец покинул «Зенит» и перешел в ЦСКА. Он подписал контракт с армейцами до конца сезона-2029/30. К «Зениту» присоединился защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
Источник: VK-сообщество «КАРП»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
Новости