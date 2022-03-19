Прямая трансляция матча чемпионата России по футболу «Зенит» — «Арсенал» Т

19 марта в Санкт-Петербурге «Зенит» сыграет с тульским «Арсеналом» в матче 22-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена», начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Арсенал». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на matchtv.ru и канале «Матч Премьер». Она начнется в 19.25.

Команда Сергея Семака с 45 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Арсенал» с 20 баллами располагается на 13-й строчке РПЛ.

13 марта «Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в 21-м туре РПЛ, а команда Миодрага Божовича 12 марта уступила московскому «Динамо» — 1:4.