Кержаков считает закономерным результатом ничью «Нижнего Новгорода» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал нитью со «Спартаком» (1:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Матч, наверное, сложился под стать тому антуражу, который был на трибунах, я думаю, что все болельщики были довольны, — цитирует Кержакова ТАСС. — Для нас ничья — хороший результат. Мы начинаем делать первые шаги, поэтому для нас результат с таким соперником знаковый.

В первом тайме выглядели очень хорошо, после того, как волнение спало, создавали хорошие моменты. Во второй половине второго тайма было тяжело, потому что ребята старались удержать счет. Хорошо отоборонялись в концовке, поэтому результат заслуженный".

«Нижний Новгород» с 24 очками после 22 игр занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре нижегородская команда 2 апреля в гостях сыграет с «Ростовом».