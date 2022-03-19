Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:27

Кержаков считает закономерным результатом ничью «Нижнего Новгорода» в матче со «Спартаком»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал нитью со «Спартаком» (1:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Матч, наверное, сложился под стать тому антуражу, который был на трибунах, я думаю, что все болельщики были довольны, — цитирует Кержакова ТАСС. — Для нас ничья — хороший результат. Мы начинаем делать первые шаги, поэтому для нас результат с таким соперником знаковый.

В первом тайме выглядели очень хорошо, после того, как волнение спало, создавали хорошие моменты. Во второй половине второго тайма было тяжело, потому что ребята старались удержать счет. Хорошо отоборонялись в концовке, поэтому результат заслуженный".

«Нижний Новгород» с 24 очками после 22 игр занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре нижегородская команда 2 апреля в гостях сыграет с «Ростовом».

Источник: https://tass.ru/sport/14124113

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
Александр Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Формула-1» снова стартует скандально: отрезают россиян и призывают допустить болеющих ковидом
Лесбиянка ростом 206 см, подрабатывающая в России. Кто такая звезда баскетбола Бриттни Грайнер из США, задержанная в Шереметьево за перевозку наркотиков
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 22-й тур: все матчи перед международной паузой
«Зенит» — «Арсенал» Т: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
«Ахмат» — «Локомотив»: Уткин забил пятый гол в сезоне со штрафного
У Айртона подозрение на разрыв связок голеностопа и перелом костей голени
«Я не справляюсь? Если «Спартак» поменял тренера, то проблемы были и раньше». Ваноли — после ничьей с «Нижним Новгородом»
«Зенит» — «Арсенал»: где смотреть матч РПЛ 19 марта 2022 года онлайн в прямом эфире
Жемалетдинов пропустит матч «Локомотива» против «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ахмат» — «Локомотив»: Уткин забил пятый гол в сезоне со штрафного

«Зенит» — «Арсенал» Т: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
16
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 - : -
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 - : -
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 - : -
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости