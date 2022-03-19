Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор отличился в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он сравнял счет во втором тайме — 2:2.

Форвард забивает голы в третьем матче подряд после перехода в московский клуб.

Он повторил рекорд бразильца Ари, который также отличался в трех дебютных матчах за «Локо».