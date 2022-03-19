«Ахмат» — «Локомотив»: Изидор забил в третьем матче подряд
Футболист «Локомотива» Изидор повторил рекорд Ари
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор отличился в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он сравнял счет во втором тайме — 2:2.
Форвард забивает голы в третьем матче подряд после перехода в московский клуб.
Он повторил рекорд бразильца Ари, который также отличался в трех дебютных матчах за «Локо».
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|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
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|19.03
|14:00
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Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|- : -
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
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|20.03
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|
Динамо – Ростов
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|
|
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