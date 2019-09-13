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«Зенит» — «Арсенал»: Дзюба открыл счет в матче

20:06
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче 9-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

На 6-й минуте «Зенит» получил право на штрафной. Стандарт исполнил Вильмар Барриос, который точной передачей нашел Дзюбу в районе одиннадцатиметровой отметки. Форвард точно пробил головой в угол ворот Левашова.

Зенит — Арсенал Т

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