«Зенит» — «Ахмат»: Соболев открыл счет

«Зенит» открыл счет в матче против «Ахмата» в 4-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.

На 43-й минуте забил Александр Соболев.

«СЭ» ведет трансляцию встречи.