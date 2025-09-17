Командир «Эспаньолы» займется возрождением Всероссийского объединения болельщиков

Командир добровольческой бригады «Эспаньола» Станислав Орлов (Испанец) возглавит обновленное Всероссийское объединение болельщиков (ВОБ), сообщил бывший президент организации Александр Шпрыгин.

«Мы знакомы со Стасом с 1995 года. Он был в Red Blue Warriors, я в Blue White Dynamite — это две самые первые и крупные исторические братские группировки фанатов ЦСКА и «Динамо». То есть я этого человека знаю 30 лет. У него безупречный, безукоризненный авторитет», — приводит RTVI слова Шпрыгина.

По словам Шпрыгина, «Эспаньола», полностью состоящая из футбольных фанатов разных клубов, уже занимается защитой прав и интересов болельщиков.

«Всем понятно, что без организованного боления не будет никакого большого спорта. Вот мы сообща и исправляем ситуацию. И государство, и профильные силовые структуры — все сами прекрасно понимают, что нужна качественная опора и поддержка. Обновленный союз болельщиков и станет именно такой структурой», — цитирует RTVI Орлова.

Орлов отметил, что представители «Эспаньолы» за время участия в СВО только повысили свои качества и достойны участвовать в организации болельщицкого движения по-новому.

Всероссийское объединение болельщиков было основано в 2007 году при поддержке РФС, создателями выступили Александр Шпрыгин, Андрей Малосолов и Валерий Пузанов. Организация была распущена в 2016 году.