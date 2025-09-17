Болельщик вернул Гандри майку после отмены удаления в матче «Ахмата» с «Зенитом»

Защитник «Ахмата» Надер Гандри попал в курьезную ситуацию в матче против «Зенита» (1:2) в 4-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

В концовке встречи защитника грозненцев удалили за лишение явной возможности забить гол. Футболист, покидая поле, отдал свою футболку болельщику «Ахмата» на трибунах.

Однако после вмешательства ВАР и просмотра эпизода арбитр Рафаэль Шафеев изменил решение и показал Гандри желтую карточку. Защитник вернулся на поле, а перед этим болельщик отдал ему обратно футболку.