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Болельщик вернул Гандри майку после отмены удаления в матче «Ахмата» с «Зенитом»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Ахмата» Надер Гандри попал в курьезную ситуацию в матче против «Зенита» (1:2) в 4-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

В концовке встречи защитника грозненцев удалили за лишение явной возможности забить гол. Футболист, покидая поле, отдал свою футболку болельщику «Ахмата» на трибунах.

Однако после вмешательства ВАР и просмотра эпизода арбитр Рафаэль Шафеев изменил решение и показал Гандри желтую карточку. Защитник вернулся на поле, а перед этим болельщик отдал ему обратно футболку.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
17 сентября 2025, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Ахмат

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Кубок России
ФК Ахмат
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
Максим Глушенков
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Зенит

 8
Александр Соболев
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Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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