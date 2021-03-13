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«Зенит» — «Ахмат»: все голы матча

18:23
13 марта. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ахмат». Гол Сердара Азмуна. Фото ФК «Зенит»
13 марта. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ахмат». Гол Сердара Азмуна. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» принимал «Ахмат» в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России. Хозяева одержали крупную победу со счетом 4:0.

51-я минута: гол Караваева

65-я минута: гол Азмуна

74-я минута: гол Дзюбы

80-я минута: гол Мостового

Зенит — Ахмат

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