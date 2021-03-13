«Зенит» забил четыре гола за тайм в ворота «Ахмата». Команда оторвалась от ЦСКА в таблице на 5 очков
«Зенит» одержал крупную победу над «Ахматом» в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России. Команда из Санкт-Петербурга забила четыре безответных мяча в ворота грозненцев во втором тайме — 4:0.
В составе питерцев отличились Вячеслав Караваев, Сердар Азмун (с пенальти), Артем Дзюба и Андрей Мостовой.
«Зенит» одержал первую победу после перерыва в чемпионате России. Команда набрала 45 очков и оторвалась от ЦСКА. Московский клуб уступил в Туле «Арсеналу» (1:2) в этом туре и у команды осталось 40 очков.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
22-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный) — 4:0 (0:0)
Голы: Караваев, 51 (1:0). Азмун, 65 — с пенальти (2:0). Дзюба, 74 (3:0). Мостовой, 80 (4:0).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий (Хотулев, 82), Дуглас Сантос (Круговой, 78), Кузяев (Сутормин, 72), Барриос, Оздоев (Кравцов, 82), Вендел, Дзюба, Азмун (Мостовой, 78).
«Ахмат» (Грозный): Шелия, Быстров, Семенов, Нижич, Пуцко, Богосавац, Харин (Мелкадзе, 60), Швец, Тимофеев (Исмаэл, 59), Бериша (Садулаев, 77), Ильин (Янку, 77).
Предупреждения: Дуглас Сантос, 36. Бериша, 62. Пуцко, 65. Семенов, 65. Ракицкий, 67.
Судьи: Мешков (Дмитров). Назаров (Невинномысск), Петросян (Бронницы).
ВАР: Кукуян (Сочи). Мосякин (Москва).
13 марта. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/
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