«Зенит» забил четыре гола за тайм в ворота «Ахмата». Команда оторвалась от ЦСКА в таблице на 5 очков

«Зенит» одержал крупную победу над «Ахматом» в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России. Команда из Санкт-Петербурга забила четыре безответных мяча в ворота грозненцев во втором тайме — 4:0.

В составе питерцев отличились Вячеслав Караваев, Сердар Азмун (с пенальти), Артем Дзюба и Андрей Мостовой.

«Зенит» одержал первую победу после перерыва в чемпионате России. Команда набрала 45 очков и оторвалась от ЦСКА. Московский клуб уступил в Туле «Арсеналу» (1:2) в этом туре и у команды осталось 40 очков.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

22-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный) — 4:0 (0:0)

Голы: Караваев, 51 (1:0). Азмун, 65 — с пенальти (2:0). Дзюба, 74 (3:0). Мостовой, 80 (4:0).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий (Хотулев, 82), Дуглас Сантос (Круговой, 78), Кузяев (Сутормин, 72), Барриос, Оздоев (Кравцов, 82), Вендел, Дзюба, Азмун (Мостовой, 78).

«Ахмат» (Грозный): Шелия, Быстров, Семенов, Нижич, Пуцко, Богосавац, Харин (Мелкадзе, 60), Швец, Тимофеев (Исмаэл, 59), Бериша (Садулаев, 77), Ильин (Янку, 77).

Предупреждения: Дуглас Сантос, 36. Бериша, 62. Пуцко, 65. Семенов, 65. Ракицкий, 67.

Судьи: Мешков (Дмитров). Назаров (Невинномысск), Петросян (Бронницы).

ВАР: Кукуян (Сочи). Мосякин (Москва).

13 марта. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».