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Гончаренко назвал странной игру с «Арсеналом»

18:31
13 марта. Тула. «Арсенал» — ЦСКА — 2:1. Виктор Гончаренко (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
13 марта. Тула. «Арсенал» — ЦСКА — 2:1. Виктор Гончаренко (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения в гостевом матче 22-го тура Тинькофф РПЛ от «Арсенала» (1:2) посетовал на погодные условия и состояние поля.

«Странная игра. Погодные условия, поле, боялись совершить ошибки, — сказал на пресс-конференции Гончаренко. — Может быть, закрепощенность была в нашей игре. Во втором тайме начали приходить в себя. Думаю, мы заслужили сегодня хотя бы не проиграть. Состояние поля мешает командам, которые играют в атаку, но все в равных условиях».

(Сергей Федоров)

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