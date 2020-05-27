Экс-капитан «Спартака» Мартин Йиранек считает полузащитника Зелимхана Бакаева лидером команды. У игрока был выявлен коронавирус. В этом сезоне 23-летний россиянин провел за красно-белых 27 матчей, забил восемь мячей и отдал 12 голевых передач.

— Если Бакаев не успеет подготовиться к возобновлению сезона, это станет серьезной потерей для «Спартака», — цитируют «Извести» Йиранека. — Зелимхан — лидер красно-белых, он показывает отличный футбол и всегда тянет команду вперед. Но все зависит от того, в какой форме будет протекать коронавирус. Надеюсь, болезнь пройдет в легком виде, и он сможет помочь «Спартаку» в оставшихся матчах.

По данным Worldometer на ночь с 26 на 27 мая, в мире коронавирус подтвержден у 5 676 413 человек. Умерших — 351 590, выздоровевших — 2 426 035.

По данным Роспотребнадзора, на день 26 мая в России выявлено 363 342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 807 летальных исходов, выздоровели 131 129 человек.