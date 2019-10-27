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Зелимхан Бакаев: «У нас эмоций было больше, поэтому и выиграли»

21:25
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, что сказал команде главный тренер Доменико Тедеско в перерыве матча 14-го тура чемпионата России против «Локомотива» (3:0). Во втором тайме красно-белые забили три гола, и в каждом случае партнеру ассистировал Бакаев.

— Тренер требовал играть агрессивнее, еще агрессивнее. Вот мы и побежали вперед. У нас эмоций было больше, поэтому и выиграли, — сказал Бакаев в интервью «Матч Премьер».

Конечно, приятно голевые отдавать, но для меня важнее победа.

У нас только две недели с новым тренером прошло. Еще предстоит очень много работы.

Меня всегда в центр тянуло. Так что мне проще было адаптироваться на новой позиции на поле. Тем более, когда тренер доверяет.

Локомотив — Спартак

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