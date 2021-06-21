Зелимхан Бакаев: «Надеюсь, с приходом нового тренера я вновь начну показывать свой лучший футбол»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев признался, что связывает большие надежды с приходом на пост главного тренера московского клуба Руя Витории.

— Прежний Бакаев возвращается?

— Да он никуда и не уходил. Были свои моменты, но они уже позади. Так что сейчас с новыми эмоциями, с новыми силами готовлюсь к сезону, — сказал Бакаев в интервью клубному YouTube-каналу.

— Как для себя объясняешь, что прошлый сезон получился не таким ярким?

— Попрошу всех этот коронавирус оставить позади. Год прошел. Он не имел никакого отношения к моей игре. Были свои моменты, который сейчас уже нет смысла обсуждать. Надеюсь, с приходом нового тренера я вновь начну показывать свой лучший футбол. Сейчас оправданий не будет.

— Тебе по душе подход к тренировкам нового тренера?

— Да, он сказал, что у нас не будет ни одного занятия без мяча. Всегда будет футбол. Я думаю, что это всем нравится. Только нужно не подводить этого специалиста.