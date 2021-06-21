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Зарема рассказала, как отреагировала на заявление Федуна о снятии «Спартака» с чемпионата

17:23
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала, как отреагировала на его эмоциональное заявление о том, что московский клуб может сняться с чемпионата России.

«Я пошла укладывать ребенка. И мама прибегает со слезами и говорит: «Ты знаешь, что произошло?» — «Что?» — «Леонид сказал, что «Спартак» снимается с чемпионата». Он был очень-очень раздосадован.

Я считаю, что он правильно сделал это заявление. Я его поддержала. Потому что, когда каждую игру нам отменяют гол, нам ставят по два пенальти — просто была какая-то травля «Спартака».

Кому подсуживают в российском футболе? Всем понятно, кому. «Зениту». «Сочи». «Локомотив» тоже очень лояльно в этом году судили. Я не знаю, как они потом между собой будут места эти делить.

Ашот Хачатурянц реально этих судей за жопу схватил. И, надеюсь, что он их не отпустит. И добьется честного судейства», — сказала Салихова в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

В первом же туре чемпионата разразился громкий скандал. После матча «Спартак» — «Сочи» (2:2), в котором в ворота красно-белых было назначено два пенальти, Леонид Федун сделал громкое заявление.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=AA-I6X4-_Hs

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