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Вячеслав Медянский назначен директором академии «Рубина»

17:54
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Директором академии футбольного клуба «Рубин» назначен Вячеслав Медянский, сообщает сайт клуба.

Будучи футболистом он выступал за казанскую команду, а после окончания игровой карьеры много лет трудился в системе клуба.

Вячеслав Медянский — воспитанник ДЮСШ «Ракета» (Казань). Выступал на позициях защитника и полузащитника за команды «Рубин» (1995), «Торпедо» (Армавир), «Иртыш» (Тобольск), «Олимпия» (Волгоград), «Спартак» (Йошкар-Ола), «Лада» (Димитровград) и др. С 2006 по 2021 год — администратор дубля и молодежной команды ФК «Рубин».

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/vyacheslav-medyanskiy-naznachen-direktorom-akademii-fk-rubin

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